Terremoto in Albania: notte di ricerche. Cresce il numero delle vittime

Terremoto in Albania, 23 i morti accertati finora, 600 i feriti. Ma con il passare delle ore continua a salire il bilancio. Una scossa di magnitudo 6,2 ha colpito la costa settentrionale, vicino Durazzo, la città con più vittime e dove due hotel sono crollati, alle 3:54 di martedì. Il sisma è stato avvertito fino in Puglia e Basilicata.

Ma si scava ancora tra le macerie, si temono decine di vittime tra i dispersi. Vanno avanti intanto le operazioni di soccorso. Si scava anche a mani nude per cercare di mettere in salvo le persone rimaste intrappolate. I video e le foto che si sono susseguite sui social hanno mostrato i soccorsi ma anche normali cittadini che hanno cercato tra i detriti.

'Sembrava l'apocalisse', racconta chi ha vissuto il sisma. E proprio a Durazzo nel primo pomeriggio si è registrata una nuova scossa di 5 punti di magnitudo.

E sarà una giornata di lutto nazionale in Albania, in memoria delle vittime del forte terremoto: lo ha annunciato il premier Edi Rama, durante una visita ai feriti ricoverati in uno degli ospedali di Tirana.

"Dall'Italia sono partiti i primi aiuti. Il premier Conte ha inviato aerei con delle unità speciali", ha annunciato il premier albanese Edi Rama. Anche la Grecia ha inviato aerei, ha aggiunto il premier, sottolineando che anche i presidenti francese Emmanuel Macron e turco Recep Tayip Erdogan hanno dato la loro disponibilità ad assistere il Paese. Dal Kosovo intanto sono partite le unità del genio. "Tutti gli amici dell'Albania si stanno attivando rapidamente", ha concluso Rama.