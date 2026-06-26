Terremoto in Venezuela, sale a 235 il bilancio delle vittime: continuano i soccorsi tra le macerie

Sale a 235 il bilancio provvisorio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo quanto annunciato dal ministro della Salute Carlos Alvarado. I feriti sono almeno 4.300, mentre oltre 70mila famiglie sono rimaste senza casa. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta nelle aree più colpite. Nella notte salvato anche un neonato, estratto vivo dalle macerie di un edificio crollato a La Guaira e ora fuori pericolo. A Chacao è stata invece soccorsa una donna rimasta intrappolata sotto i detriti per 24 ore. Fra i dispersi ci sono anche sette giovani calciatori delle selezioni giovanili della nazionale venezuelana, tra cui il centrocampista dell'Under 20 Yimvert Berroterán. La situazione sul campo resta critica, in molte aree si continua a scavare anche a mani nude per la carenza di mezzi e attrezzature.

La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha confermato l'arrivo di soccorsi internazionali, con le prime squadre provenienti dalla Repubblica Dominicana. Anche gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio di due navi militari, aerei da trasporto ed elicotteri per il supporto logistico, mentre il Messico ha mobilitato una prima brigata composta da 250 militari, personale sanitario, unità cinofile e mezzi specializzati. Starlink, intanto, offrirà gratuitamente il servizio internet in Venezuela fino al 25 luglio per i clienti nuovi ed esistenti, con l'obiettivo di ripristinare rapidamente le comunicazioni nelle zone più colpite dal sisma.

Intanto la Casa italo venezuelana Ncs ha avviato una raccolta di aiuti umanitari, mentre Amnesty International ha lanciato un appello alla comunità internazionale, chiedendo maggiori risorse, trasparenza sui dati di vittime e dispersi e la rimozione degli ostacoli ai soccorsi. Anche il direttore d'orchestra Gustavo Dudamel ha annunciato un piano di aiuti internazionali a sostegno della popolazione colpita.











