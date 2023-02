TURCHIA SIRIA Terremoto: miracoli dalle macerie, mentre il bilancio delle vittime supera le 25mila Intanto avvicendamento dei soccorsi italiani. I Vigili del fuoco lasciano il posto ai soccorritori Usar

Terremoto: miracoli dalle macerie, mentre il bilancio delle vittime supera le 25mila.

Un neonato che si suppone abbia 2 mesi di vita è stato salvato dopo 128 ore tra le macerie e ad Antiochia una ragazzina di 13 anni è stata estratta viva. Il capo degli aiuti internazionali delle Nazioni Unite Martin Griffiths ha definito il devastante terremoto che ha colpito la Turchia sudorientale e la Siria nordoccidentale come "il peggior disastro degli ultimi 100 anni nella regione". Il bilancio complessivo dei morti ha superato quota 25mila. Lo riferiscono fonti ufficiali.



A sei giorni dal terremoto in Turchia, il contingente di vigili del fuoco italiani sarà avvicendato da un nuovo team composto da quarantotto soccorritori USAR (Urban Search And Rescue) di Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Veneto. La partenza stasera da Pratica di Mare, con scalo a Pisa, a bordo di due aerei ATR 42 della Guardia di finanza. Nella giornata di domani il cambio, con rientro in Italia dei vigili del fuoco arrivati martedì scorso in Turchia e che sono riusciti a salvare i due ragazzi nella giornata di mercoledì.

