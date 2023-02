Terremoto: sale ancora il bilancio delle vittime, bimba salvata in Turchia

Da Turchia e Siria arrivano immagini che infondono speranza, pur nel dramma senza fine del terremoto: una bimba viene salvata dopo essere rimasta intrappolata, in una città turca. Salvataggi che, in qualche modo, danno la forza di andare avanti. In Turchia un altro bambino è stato messo in salvo. E un giovane è stato individuato vivo dopo 48 ore dai Vigili del Fuoco italiani, in prima linea per i soccorsi.

Ma dall'altra parte si fanno i conti con un bilancio dei morti che continua a salire, con cifre impressionanti. Secondo fonti ufficiali, le vittime sarebbero oltre 11.200, anche se il presidente turco Erdogan – che nelle scorse ore ha ammesso problemi nei soccorsi nelle prime fasi dell'emergenza – parla di più di 8.500 morti e quasi 50mila feriti, con oltre 6.400 edifici distrutti. Molti dei dispersi da sotto le macerie utilizzano gli smartphone inviando messaggi vocali e posizioni gps nella speranza di essere raggiunti dai soccorsi.

Ancora nessuna notizia di Angelo Zen, l'imprenditore italiano di 60 anni che si trovava in una delle aree colpite. Al termine dell'udienza generale, da Papa Francesco un pensiero alle popolazioni di Turchia e Siria e un ringraziamento ai soccorritori.