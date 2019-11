Terremoto: salito a 27 il bilancio delle vittime, oggi lutto nazionale

E' salito ad almeno 27, tra i quali tre bambini fra i 4 e gli 8 anni e nove donne, il bilancio del terremoto che ha colpito ieri l'Albania, dove oggi si osserva una giornata di lutto nazionale. Almeno 12 corpi sono stati tratti dalle macerie in varie zone di Durazzo, 13 a Thumana, a circa una ventina di chilometri a nord di Tirana, mentre una vittima è stata trovata a Kurbin, a 50 chilometri dalla capitale. Oltre 600 i feriti. 'Voglio ringraziare il popolo italiano e le sue istituzioni per il grande contributo in questa tragedia': lo ha detto all'ANSA il presidente della Repubblica albanese, Ilir Meta. Vigili del fuoco italiani scavano senza sosta da ieri fra le maceria di una palazzina a Durazzo, alla ricerca di 6 dispersi fra cui 3 bimbi.