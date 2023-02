CALAMITÀ Terremoto Turchia-Siria: il Console generale di San Marino a Istanbul: “Tra i sopravvissuti situazione tragica” Al momento si contano più di 22mila morti

Ancora miracoli, nonostante sia il quinto giorno di ricerche dopo il terremoto in Turchia e Siria. Un giovane di 17 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Gaziantep, città epicentro, dopo ben 94 ore. “Sono stato costretto a bere la mia urina per sopravvivere”, ha raccontato. Nella serata di ieri un bambino di 10 anni è stato salvato a 90 ore dal crollo, ma per soccorrerlo è stato necessario amputargli un braccio. Il numero dei feriti nei due Paesi sale ad almeno 75mila. Gli Stati Uniti annunciano la sospensione temporanea di alcune sanzioni economiche al governo centrale di Damasco. Nel Paese faticano ad arrivare gli aiuti e così l'Onu chiede “un cessate il fuoco immediato”. Il Governo si dice pronto a inviare un convoglio tramite la Mezzaluna rossa, ma “a fermarlo è l'opposizione dei ribelli”, accusa Damasco. In Turchia il Pkk sospende temporaneamente le sue “operazioni”, mentre il presidente Erdogan ammette che i soccorsi per il terremoto “non stanno procedendo così velocemente come sperato”. A raccontarci la situazione dei terremotati è il Console generale di San Marino a Istanbul, Riza Tevfik Morova: “Faccio parte di una grande organizzazione civile, presente anche nelle aree terremotate con diversi membri. Molti di loro purtroppo sono morti. Abbiamo parlato con i loro parenti e ci hanno raccontato che le condizioni di vita sono pessime: a loro non è rimasto nulla. Le case più vecchie sono crollate, ma anche quelle moderne spesso non sono accessibili perché si temono ancora scosse di assestamento. Così il Governo turco e altre organizzazioni stanno allestendo tende e container per ospitare gli sfollati. Alcuni li stiamo portando al riparo in altre città. Stiamo provando ad aiutarli, ma anche il gelo li mette a dura prova. Insomma, le condizioni sono così critiche che se anche sopravvivi al terremoto, rischi di perdere la vita”.

Nel video l'intervista al Console generale di San Marino a Istanbul, Riza Tevfik Morova

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: