Terremoto Turchia-Siria: oltre 11.700 vittime, Vigili del Fuoco salvano due ragazzi

Oltre 11.700 morti. Cresce di ora in ora il tragico bilancio delle vittime del sisma che ha sconvolto Turchia e Siria. Mentre si continua senza sosta a soccorrere le persone sotto le macerie, altre forti scosse non danno tregua. In poche ore altri tre terremoti di magnitudo 4.9, 5.3 e 4.8, in territorio turco.

Ma dalle città ridotte a macerie arrivano notizie e storie che sembrano miracoli. Una bimba è stata messa in salvo in Turchia, così come altri bambini in diverse aree. In prima linea nelle operazioni i Vigili del Fuoco italiani che sono riusciti ad estrarre vivi dalle macerie due ragazzi. Il presidente turco Erdogan fa mea culpa e, dopo le critiche per la lentezza nel raggiungere alcune zone, ammette problemi nelle prime fasi dell'emergenza.

Nel frattempo l'attività sismica si è spostata 50 chilometri più a sud e a nord-est, sempre al confine tra i due Stati. Quasi 300mila gli sfollati. E non si ferma la macchina degli aiuti. Il Segretario alla Sanità Ciavatta invita a usare un unico canale per le eventuali donazioni: il conto corrente della Croce Rossa in collaborazione con Carità Senza Confini. Aiuti si possono indirizzare anche alla Caritas - che è già attiva in entrambi i Paesi – e tramite l'Avsi San Marino.