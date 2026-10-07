Terzo anniversario del 7 ottobre: Israele si ferma per commemorare le vittime, Gaza ancora sotto i raid

Tre anni dopo, Israele si è svegliata alle 6.29 con un minuto di silenzio: l'ora esatta in cui, il 7 ottobre 2023, i miliziani di Hamas sfondarono il confine con Gaza uccidendo circa 1.200 persone — in maggioranza civili — e rapendone 251. Il giorno più sanguinoso della storia dello Stato ebraico viene oggi commemorato in tutto il Paese, con bandiere a mezz'asta alla Knesset e alla residenza presidenziale, cerimonie al sito del Nova Festival e manifestazioni spontanee in piazza.

A Tel Aviv, alla fontana di Dizengoff riempita di colorante rosso, si sono radunati cittadini e sopravvissuti. La biciclettina senza pedali di Ariel Bibas, il bambino dai capelli rossi diventato simbolo di quella giornata, è esposta alla mostra "The Space Left Behind", raccolta di oggetti appartenuti alle vittime. Il terzo anniversario si distingue dagli altri perché tutti gli ostaggi risultano rientrati in Israele o i loro resti sono stati recuperati, aprendo una fase diversa del lutto per le famiglie.

La guerra a Gaza, tuttavia, non si è fermata: anche oggi Israele ha condotto nuovi attacchi nella Striscia, con le autorità palestinesi che hanno riferito di due vittime. Secondo i dati riportati dalle fonti internazionali, il conflitto ha provocato un bilancio di vittime nella Striscia di Gaza che ha superato le 74.000 persone. Il premier Netanyahu, alla cerimonia commemorativa, si è scagliato contro Hamas, contro i nemici regionali e contro i leader mondiali che criticano Israele, dichiarando che "Israele sta proteggendo l'Occidente e il mondo libero". Il leader israeliano ha aggiunto che "i responsabili hanno i giorni contati."

Non mancano però le tensioni interne: un padre delle vittime ha urlato "Vergogna!" alla cerimonia ufficiale, e Israele appare divisa anche nelle commemorazioni, con i familiari degli ostaggi sopravvissuti che preferiscono prendere le distanze dagli eventi governativi. L'allerta sicurezza resta alta: il capo dello Shin Bet ha avvertito, in una riunione riservata del gabinetto, che Hamas starebbe preparando un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni israeliane. Il 59% degli israeliani stima che un evento simile al 7 ottobre potrebbe ripetersi nei prossimi anni al confine con la Striscia.

Intanto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, a margine della cerimonia di conferimento di un dottorato honoris causa in diritti umani alla Scuola Sant'Anna di Pisa ha parlato del 7 ottobre come di "un dramma gravissimo" ed "uno spartiacque nella vita di Israele, ma anche nella nazione e tra i palestinesi. Il futuro sicuramente è tutto da ricostruire in questo momento - aggiunge - non solo a livello di infrastrutture, ma anche a livello di relazioni, di umanità, che ha bisogno di essere ripensata dentro tutto quello che è accaduto".

"La situazione - ha aggiunto - resta difficile. Non ne siamo ancora usciti: siamo in una fase di non pace e di non guerra, in questa via di mezzo con ancora tantissima violenza. A Gaza, in Giordania, ci sono dibattiti in corso a livello politico anche dentro Israele, ormai alla vigilia delle elezioni. Insomma, siamo in una fase di grande movimento, molto importante comunque".







