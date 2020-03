EFFETTI DEL CORONAVIRUS Thailandia: senza turisti le scimmie invadono la città. Il video diventa virale

Effetti particolari del coronavirus in Thailandia, nella città di Lopburi, in cui gli abitanti si ritrovano a chiudersi in casa per l'emergenza sanitaria e i visitatori sono quasi spariti. Una situazione nuova per le scimmie che abitano in zona, abituate a ricevere cibo dai turisti che si ritrovano a litigare fra di loro per un frutto. Nel video, diventato virale, una scimmia fugge con una banana e le altre tentano di inseguirla.

Il video

