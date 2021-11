Tifoso inglese perde la vita prima di raggiungere San Marino per la sfida di qualificazione mondiale

La sfida tra San Marino e Inghilterra per le qualificazioni mondiali ha un risvolto triste. Infatti un tifoso inglese ha perso la vita mentre stava raggiungendo il Titano. Kevin Norman, 60 anni, prima della partita al San Marino Stadium era a Venezia quando è stato trovato morto in un canale, con una carta di credito che è stata utilizzata per identificarlo.



Norman, grande tifoso anche del Watford, squadra allenata da Claudio Ranieri, aveva seguito l'Inghilterra per la maggior parte della sua vita, ed alcuni amici sostengono non avesse perso neppure un match, in giro per l'Europa, in questo secolo.

