USA Tornado in diversi stati, decine di vittime, danni incalcolabili

Tornado in diversi stati, decine di vittime, danni incalcolabili.

"Un inimmaginabile tragedia": così il presidente americano Joe Biden commenta la devastazione dei tornado che i sono abbattuti sugli Stati Uniti provocando decine e decine di vittime e danni incalcolabili. Potrebbero essere fino a 100 le persone morte in Kentucky, fa sapere il Governatore dello Stato, Andy Beshear. Finora le vittime confermate sono cinque, tre in Tennessee, una in Arkansas e una in Missouri.

