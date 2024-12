Tragedia aerea in Corea del Sud: 179 morti nello schianto di un volo Jeju Air a Muan Il bilancio definitivo è di 179 morti e 2 sopravvissuti, entrambi membri dell'equipaggio, tratti in salvo dai rottami e trasportati in ospedale.

Tragedia aerea in Corea del Sud: 179 morti nello schianto di un volo Jeju Air a Muan.

Un Boeing della compagnia low-cost Jeju Air, in volo da Bangkok (Thailandia) a Muan, nella Corea del Sud, si è schiantato durante la fase di atterraggio all’aeroporto internazionale della provincia di Jeolla Meridionale, causando una delle peggiori tragedie aeree del Paese. A bordo si trovavano 181 persone, tra cui 175 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Il bilancio definitivo è di 179 morti e 2 sopravvissuti, entrambi membri dell'equipaggio, tratti in salvo dai rottami e trasportati in ospedale.

La dinamica dell'incidente

L’incidente è avvenuto alle 9:07 ora locale, quando l’aereo ha deviato dalla pista e si è schiantato contro le recinzioni dell’aeroporto, prendendo fuoco. La causa dello schianto sarebbe dovuta alle condizioni di maltempo nella zona e all'impatto di uno dei motori con uno stormo di uccelli.

I soccorsi e il bilancio delle vittime

Le squadre di soccorso, impegnate per ore tra i rottami in fiamme, hanno recuperato i cadaveri di tutte le persone mancanti all’appello. Tra i passeggeri, 173 erano sudcoreani e 2 thailandesi, mentre i membri dell’equipaggio erano tutti di nazionalità sudcoreana. I due superstiti sono attualmente ricoverati in condizioni critiche. Le autorità locali hanno annunciato l’avvio di un’indagine approfondita per accertare eventuali responsabilità o mancanze nei protocolli di sicurezza.

