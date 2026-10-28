Tragedia ferroviaria a Toledo: almeno 64 morti nello scontro tra due treni ad alta velocità

Sale ad almeno 64 morti il bilancio della tragedia ferroviaria avvenuta questa mattina in Spagna, dove due treni ad alta velocità si sono scontrati sulla linea Madrid-Siviglia, nei pressi di Toledo, nella regione di Castiglia-La Mancia. Un bilancio ancora provvisorio, che secondo le autorità locali potrebbe ulteriormente aggravarsi.

Almeno 80 i feriti, una cinquantina dei quali in gravi condizioni. L'incidente si è verificato intorno alle 8.54, all'altezza del chilometro 118 della linea ferroviaria, tra Mora, Orgaz e Urda. Coinvolti un convoglio AVE della compagnia statale Renfe, partito da Madrid e diretto a Siviglia, e un treno della compagnia Iryo, partecipata dal gruppo Ferrovie dello Stato italiane. A bordo dei due convogli viaggiavano complessivamente oltre 500 persone.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il treno Renfe avrebbe tamponato ad alta velocità il convoglio Iryo, fermo sui binari a causa di un problema al sistema di segnalamento. L'impatto ha provocato il deragliamento di diverse carrozze, due delle quali sono precipitate lungo una scarpata, rendendo particolarmente complesse le operazioni di soccorso. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche quella di un errore umano nella gestione della circolazione ferroviaria durante un malfunzionamento del sistema di sicurezza. Le cause dell'incidente restano comunque da accertare.

Cinque gli italiani che risultano a bordo del treno Iryo, secondo quanto comunicato dalla Farnesina. Quattro si trovano in buone condizioni, mentre sono ancora in corso verifiche sul quinto connazionale.







