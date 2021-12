INCIDENTE Tragedia in Bangladesh, traghetto prende fuoco, morte 37 persone

Tragedia in Bangladesh, traghetto prende fuoco, morte 37 persone.

In Bangladesh, la scorsa notte è avvenuto un tragico incendio su un traghetto. Sono morte 37 persone. Il bilancio è ancora provvisorio. Lo annuncia la polizia, secondo la quale molti dei passeggeri terrorizzati si sono lanciati in acqua per sfuggire alle fiamme e al fumo. Malgrado fosse tarato per un massimo di 310 passeggeri, si ritiene che il traghetto incendiato ne avesse caricati almeno 500.

Seguiranno aggiornamenti.

