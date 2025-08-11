Tragedia senza fine a Gaza. Unicef: "12 mila bambini malnutriti"

Un’intera famiglia di otto persone, madre, padre e sei figli, è stata uccisa in un attacco aereo israeliano nel quartiere di al-Zeitoun, nella periferia di Gaza City. Teatro della morte anche di almeno sei giornalisti di Al Jazeera colpiti da un attacco dell'Idf mentre erano nella loro tenda.

Sono 12 mila a Gaza i bambini malnutriti. Il dato si riferisce a luglio ed è il "dato mensile più alto mai registrato", riferisce su X l'Unicef Medio Oriente e Nord Africa, che parla di un aumento "sconcertante" e chiede che gli aiuti alimentari raggiungano "urgentemente i bambini prima che si perdano altre vite". A febbraio erano 2.000 i bambini colpiti da malnutrizione acuta a Gaza.

A giugno, quella cifra era triplicata. Ora è quasi raddoppiata di nuovo. È una chiara prova che la malnutrizione sta accelerando rapidamente, mettendo a grave rischio le giovani vite. Il ritmo di questo deterioramento è allarmante". "Sappiamo come prevenire e curare la malnutrizione. Gli strumenti esistono. Le competenze esistono. Ma senza un accesso sicuro e continuativo, non servono a nulla. I bambini di Gaza hanno bisogno di un accesso urgente ad aiuti su larga scala e di un cessate il fuoco. Adesso" , sottolinea il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia.

Nei giorni scorsi Ted Chaiban, Vicedirettore generale dell'UNICEF, ha ricordato che dall'inizio della guerra, a Gaza "sono stati uccisi oltre 18.000 bambini. Si tratta di una media di 28 bambini al giorno, l'equivalente di una classe scolastica, che non ci sono più. I bambini hanno perso i loro cari, sono affamati e spaventati e traumatizzati. Gaza ora rischia seriamente la carestia. Si tratta di una situazione che si è andata aggravando, ma ora abbiamo due indicatori che hanno superato la soglia della carestia. Una persona su tre a Gaza passa giorni senza cibo e l'indicatore di malnutrizione ha superato la soglia della carestia, con la malnutrizione acuta che ora supera il 16,5% [nella città di Gaza]. Oggi, oltre 320.000 bambini piccoli sono a rischio di malnutrizione acuta".

Per il dirigente UNICEF "quello che sta accadendo sul campo è disumano. Ciò di cui hanno bisogno i bambini, i bambini di tutte le comunità, è un cessate il fuoco duraturo e una via d'uscita politica.”



Sul piano politico, il premier israeliano Netanyahu ribadisce l’intenzione di assumere il controllo di Gaza City per “porre fine alla guerra” e liberare la Striscia da Hamas, annunciando un piano umanitario in tre fasi e negando accuse di affamare la popolazione. L'’Onu però esprime forte preoccupazione per i rischi umanitari. Dalla Germania il cancelliere Merz difende lo stop parziale alle esportazioni di armi a Israele, in Italia il ministro della Difesa Crosetto accusa il governo dello Stato ebraico di aver perso “ragione e umanità”.

Oggi alle 16 la riunione d’emergenza in videoconferenza dei ministri degli Esteri dell’Ue su Gaza e Ucraina.









