NULLA DI FATTO Trattativa-fiume all'Eurogruppo, passi avanti sul fondo comune per gli investimenti

Nulla di fatto per il momento all'Eurogruppo, riunito in videoconferenza, sulle misure da mettere in campo per affrontare la crisi economica conseguente all'emergenza coronavirus. Il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno ha quindi deciso di sospendere la riunione che riprenderà domani. Una trattativa-fiume, dunque, durata tutta la notte. Il portavoce ha infatti annunciato la cancellazione della conferenza stampa, aggiungendo che in giornata “verranno diffusi particolari".

Intanto secondo fonti interne citate dall'Ansa si sarebbe fatti passi avanti verso l'apertura a un fondo per la ripresa basato sulla proposta franco-italiana che prevede titoli del debito comuni, i cosiddetti Recovery bond, e stallo sul Mes senza condizioni, una proposta che continua a essere respinta dall'Olanda. Un negoziato “molto duro”: Italia, Spagna e gli altri Paesi favorevoli agli eurobond o altre formule per arrivare all'emissione di titoli del debito comuni hanno tenuto la loro posizione. L'Olanda non ha invece ceduto sulla richiesta dei Paesi del Sud di prevedere l'eventuale ricorso al fondo salva-Stati (Mes) senza le condizionalità attualmente previste per la concessione di prestiti ai singoli Paesi. "È troppo presto per un pacchetto completo. Questa è prima di tutto una crisi sanitaria. È importante che l'Europa renda disponibili fondi extra" per affrontare questa situazione", ha scritto sul suo profilo Twitter, il ministro dell'Economia olandese, Wopke Hoekstra.

Il ministro dell’Economia italiano, Roberto Gualtieri, ha ribadito che il governo manterrà la stessa linea anche per i negoziati del 9 aprile: "Continuiamo a impegnarci per una risposta europea all'altezza della sfida del #COVID19. È il momento della responsabilità comune, della solidarietà e delle scelte coraggiose e condivise".



