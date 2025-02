Tre anni dall'invasione russa in ucraina: in arrivo nuova tranche di aiuti da 3,5 miliardi

Nel silenzio della Piazza dell'Indipendenza di Kiev il presidente ucraino Zelensky, insieme alla moglie e numerosi leader europei hanno onorato le vittime della guerra nel terzo anniversario dell'invasione russa. Visita per sottolineare il sostegno dell'Europa alla causa ucraina a parole e fatti: “Ci sarà un Consiglio europeo speciale e presenterò un piano completo su come aumentare la nostra produzione di armi e le nostre capacità di difesa in Europa – sottolinea la presidente della Commissione Ue von der Layen - posso annunciare che una nuova serie di aiuti da 3,5 miliardi di euro arriverà già a marzo”. Secondo il New York Times, Macron e Starmer stanno provando a dissuadere Trump da incontri bilaterali con Putin, offrendo in cambio la garanzia Ue per la difesa di Kiev. Dalla Cina invece il presidente Xi Jinping si congratula telefonicamente con il leader di Mosca ricordando che lo scorso settembre Cina, Brasile e alcuni Paesi del Sud globale hanno fondato congiuntamente il gruppo “Amici della Pace”.

A Marsiglia intanto esplosione all'interno del consolato russo: non risultano vittime, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato alle agenzie russe che l'incidente al consolato presenta "tutti i tratti distintivi di un attacco terroristico".