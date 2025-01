Tregua a Gaza: a breve riunione consiglio ministri Israele

È in programma alle 15:30 ora locale, le 14:30 in Italia, la riunione del Consiglio dei ministri di Israele per dare l'ok definitivo al cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Questa mattina la riunione di gabinetto: il rilascio dovrebbe realizzarsi secondo il piano stabilito, con la possibilità che le prime persone vengano liberate già domenica.

Da indiscrezione i primi ostaggi a far ritorno ad Israele dovrebbero essere tre soldatesse. “Appoggiamo pienamente e sosterremo l'accordo di cessate il fuoco raggiunto tra Israele e Hamas”, comunicato i leader dei Paesi del G7. Il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto conferma l'invio di cinquanta tonnellate di aiuti umanitari.

Nelle ultime ore i caschi blu dell'Unifil hanno trovato oltre 100 depositi di armi nascosti di Hezbollah nel sud del Libano. Lo ha comunicato il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in visita nel paese del cedro che ha aggiunto: “L'occupazione" del Libano meridionale da parte di Israele e le sue operazioni militari devono cessare”. Sono passati quasi due mesi dalla tregua che ha posto fine alla guerra con Hezbollah”. Per Guterres la continuata occupazione da parte dell'esercito dello stato ebraico nell'area delle operazioni Unifil e la conduzione di operazioni militari sul territorio libanese sono violazioni della Risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, e devono terminare immediatamente.