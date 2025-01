MEDIO ORIENTE Tregua a Gaza: oltre 46mila morti e "Un’aria nuova", ma servono segni di pace Padre Ibrahim Faltas: "La gente ha bisogno di vedere segni concreti di pace per abbattere i muri di diffidenza e costruire fiducia".

Tregua a Gaza: oltre 46mila morti e "Un’aria nuova", ma servono segni di pace.

Dall’inizio del conflitto a Gaza fino alla tregua, 46.913 persone hanno perso la vita e 110.750 sono rimaste ferite, mentre migliaia risultano ancora disperse. Lo riporta il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, evidenziando che nelle ultime 24 ore ci sono state altre 14 vittime e 25 feriti. La tregua porta un barlume di speranza, ma lascia spazio anche a profonde preoccupazioni per il futuro.

Papa Francesco, durante l’Angelus, ha rinnovato il suo appello per la pace, chiedendo tre "sì": dialogo, riconciliazione e pace. "Il Santo Padre soffre tanto per tutte le guerre e il suo pensiero è sempre rivolto agli innocenti e agli indifesi", ha dichiarato padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa. "Oggi mi è sembrato più sereno e fiducioso, e questo ci aiuta ancora a sperare".

A Gerusalemme si respira "un’aria nuova", ha raccontato padre Faltas. "Questa mattina ho visto visi sorridenti e durante la Santa Messa a Cana abbiamo pregato per il miracolo della pace, come quello celebrato oggi in ricordo del primo miracolo di Gesù. Non è semplice conciliare le richieste di due popoli che soffrono da troppo tempo, ma abbiamo fede".

Tuttavia, il Vicario avverte che il percorso verso la pace è fragile: "Questa tregua è solo un inizio, ma bisogna vedere cosa accadrà. La gente di Gaza ha bisogno di vedere segni concreti di pace per ricostruire fiducia e abbattere i muri di diffidenza che altrimenti rischiano di alimentare nuove violenze".

La comunità internazionale è chiamata a sostenere il processo di pace in una regione martoriata dal conflitto, dove ogni passo avanti è cruciale per evitare un ritorno alla violenza. "I cristiani sono il collante in questa terra, e con la fede speriamo che la tregua si trasformi in pace duratura", conclude padre Faltas.

