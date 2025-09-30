MEDIO ORIENTE Tregua a Gaza: Qatar annuncia una riunione con Hamas e Turchia Il Segretario delle nazioni unite Guterres: “Tutte le parti accettino il piano USA”

Nuovi sviluppi sulla possibile pace tra Israele e Hamas. Il Qatar annuncia un incontro con il movimento islamista per discutere il piano Trump su Gaza. Ci saranno anche dei rappresentanti della Turchia. “La delegazione di Hamas ha promesso di studiare il piano responsabilmente”, riferisce il portavoce del ministero degli Esteri di Doha. Piano, ricordiamo, che prevede la liberazione degli ostaggi israeliani in 72 ore insieme a 250 prigionieri palestinesi e la creazione di un governo provvisorio per Gaza diretto da Usa e Blair. Nel confronto alla Casa Bianca Netanyahu è stato categorico sui prossimi passaggi: “Se Hamas rifiuta finiremo il lavoro”. Anp e otto paesi arabi-islamici a favore del piano. Trump è tornato però a bacchettare gli stati europei che hanno riconosciuto la Palestina.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres intanto invita "tutte le parti" ad accettare e attuare il piano per Gaza presentato dagli Stati Uniti: "È ora fondamentale che tutte le parti si impegnino per portarlo a termine”. Von der Leyen su X: “Una soluzione a due Stati rimane l'unica via praticabile per una pace giusta e duratura”. Anche la Cina sostiene la soluzione dei due Stati. La Russia accoglie con favore il piano del presidente americano e spera che “venga realizzato” consentendo una soluzione "pacifica".



