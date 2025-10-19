Tregua in bilico a Gaza: raid di Israele dopo attacco di Hamas, ma l'organizzazione respinge le accuse
Tregua in bilico nella Striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha confermato attacchi su Rafah a seguito del lancio, spiegano fonti di Tel Aviv, di un missile anticarro contro le truppe impegnate a smantellare le infrastrutture di Hamas. Il premier Netanyahu accusa quindi l'organizzazione di aver violato la tregua. "Occorre agire con forza", dichiara. Stati Uniti informati preventivamente del raid. Sarebbero almeno 11 i morti.
Ma il gruppo palestinese nega di essere responsabile di azioni militari e rinnova l'impegno per portare avanti quanto concordato. Intanto il ministro di estrema destra israeliano Ben Gvir si appella a Netanyahu invocando la ripresa delle operazioni militari "su vasta scala" nella Striscia. L'organizzazione "deve essere distrutta completamente", afferma il ministro. Individuato il tredicesimo ostaggio che Hamas consegnerà oggi a Israele "se le condizioni lo consentiranno", avverte il gruppo.
