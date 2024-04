GUERRA Tregua in Medio Oriente: Hamas valuta la proposta dei mediatori Nei campi Usa dilagano le proteste pro-Palestina

Tregua in Medio Oriente: Hamas valuta la proposta dei mediatori.

Hamas lascia il Cairo, dove ha ricevuto una proposta di tregua da parte dei mediatori egiziani e qatarioti: darà una risposta scritta nelle prossime ore. “E' la proposta migliore degli ultimi mesi – fa sapere una fonte interna ai miliziani – perché include concessioni da parte di Israele su diversi punti, come il ritorno degli sfollati nel nord della Striscia”. Un funzionario diplomatico di Tel Aviv afferma però che lo Stato ebraico non invierà ancora una delegazione per i colloqui sulla tregua: “Aspetteremo le risposte di Hamas – spiega la fonte – e poi decideremo”. Proprio nella capitale infuriano le proteste per chiedere la garanzia del rilascio degli ostaggi rimasti a Gaza. Non si fermano i combattimenti e l'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce di raid israeliani sulla Striscia in cui sono morte 34 persone, di cui 26 solo a Rafah. Il sostegno alla Palestina arriva da oltre oceano, con il dilagare delle proteste nelle università americane. La Columbia, prestigioso campus newyorkese, ha deciso di sospendere gli studenti che non hanno rinunciato alla scadenza dell'ultimatum: non potranno finire il semestre o laurearsi. Sono almeno 200 gli studenti asserragliati nella Hamilton Hall, uno dei principali edifici accademici, occupato durante le proteste studentesche del 1968. Si tratta dell'epicentro delle proteste filo-palestinesi scoppiate nei college statunitensi. Gli studenti minacciano di non muoversi finché non saranno soddisfatte le loro richieste: la principale è cedere le partecipazioni finanziarie legate a Israele, ma l'ateneo ha già respinto l'istanza.

