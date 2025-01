Tregua Medio Oriente: primi scambi di prigionieri tra Israele e Hamas

E' scattata la tregua a Gaza, tra Israele e Hamas. Consegnate alla Croce Rossa le prime tre rapite israeliane (Emily, Doron, e Romi). Dall'altra parte, secondo Al Jazeera, 90 saranno i prigionieri palestinesi rilasciati oggi come parte del primo scambio con gli ostaggi a Gaza. Tra i nomi anche quello di un parlamentare palestinese membro di spicco del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Dalla mattina, camion hanno attraversato il valico di Rafah per portare aiuti e acqua. Soddisfazione del presidente americano uscente, Joe Biden, che afferma: "Hamas non governerà".