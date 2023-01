Tregua per il Natale ortodosso, ma non mancano accuse incrociate di attacchi

In Ucraina è entrato in vigore il cessate il fuoco per il Natale ortodosso, alle ore 12 di Mosca (le 10 nella penisola italiana). Ma anche in questa giornata non sono mancati scontri e contrapposizioni. Se l'ex presidente russo Medvedev l'ha definita "una mano di pietà cristiana tesa all'Ucraina", gli Stati Uniti parlano piuttosto di una proposta "cinica" per far guadagnare a Putin "una boccata di ossigeno". Nonostante la tregua, Kiev denuncia raid da parte dei russi, a Kramatorsk, nell'est del Paese. Si parla di due attacchi con razzi. Ma il Cremlino respinge al mittente le accuse e riferisce di azioni ucraine sulle posizioni delle forze russe. Allarme aereo in tutto il Paese dopo il decollo di due caccia da una base bielorussa.