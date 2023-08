Treno deraglia in Pakistan, passeggeri intrappolati, decine di morti e feriti "Venti cadaveri e circa 50 feriti sono stati trasferiti in ospedale", ha confermato il funzionario sanitario locale, mentre i media parlano di 25 morti e 80 feriti

Passeggeri sono rimasti intrappolati dopo il deragliamento di un treno in Pakistan. Lo riferiscono i media locali. Il bilancio provvisorio è di 20 morti e più di 50 feriti. Il fatto è avvenuto nella provincia meridionale del Sindh. L'Hazara Express era in viaggio dalla città di Karachi a Rawalpindi, nel Punjab, quando è deragliato nel distretto di Nawab Shah nel Sindh: almeno otto vagoni si sono ribaltati, secondo i funzionari delle ferrovie. "Venti cadaveri e circa 50 feriti sono stati trasferiti in ospedale", ha confermato il funzionario sanitario locale, Faiz Muhammad Mari, mentre i media parlano di 25 morti e di 80 feriti, ma le autorità non hanno confermato. Il ministro delle Ferrovie pakistano Saad Rafiq ha affermato che "non è ancora noto se l'incidente sia stato causato dal terrorismo o da un guasto meccanico", aggiungendo che la situazione diventerà chiara dopo le indagini.

