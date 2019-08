Trovata morta la nipote di Bob Kennedy, probabile overdose

"Il mondo è un po' meno bello oggi": così Ethel Kennedy, 91 anni, moglie di Robert F. Kennedy, commentando la morte della nipote Saoirse Roisin Hill, trovata senza vita nella residenza di famiglia a Cape Code per una presunta overdose. "Si batteva per i diritti umani e per la promozione delle donne, lavorava con le comunità indigene per costruire scuole in Messico", le parole della famiglia.

Dopo l'assassinio di John F Kennedy, il 22 novembre del 1963 a Dallas, era toccato al fratello Robert portare avanti il testimone politico della grande dinastia. Ma nel 1968, mentre stava conquistando la candidatura democratica, Rfk fu assassinato a sua volta dai proiettili di un killer, in un albergo di Los Angeles. Aveva 42 anni. Con Ethel aveva avuto 11 figli: David morì nel 1984 per una overdose in un albergo di Palm Beach, in Florida, all'età di 28 anni. Michael, era morto già nel 1977 ad Aspen (Colorado) in un incidente di sci.