Trovate senza vita le gemelle Kessler, Bild: "Avevano optato per il suicidio assistito"

Sono morte Alice ed Ellen Kessler, le leggendarie gemelle tedesche del mondo dello spettacolo tedesco. Il celebre quotidiano Bild spiega sul proprio sito che verso mezzogiorno, un'auto della polizia si è recata presso la proprietà delle donne a Grünwald, in Germania. "Gli agenti dell'unità specialistica K12, regolarmente inviati sul posto, hanno potuto solo confermare la morte delle sorelle durante un primo esame dei corpi ed escludere un omicidio" scrive il quotidiano.

Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause della morte. Sempre secondo Bild le 89enni avevano optato per il "suicidio assistito". In Germania, la "morte assistita" è consentita a determinate condizioni: la persona deve, tra le altre cose, "agire responsabilmente e di propria spontanea volontà". Deve essere maggiorenne e avere la capacità giuridica. Chi assiste il defunto non può eseguire personalmente l'atto letale: ciò costituirebbe "eutanasia attiva", che è vietata.

Le gemelle Kessler erano nate nel 1936 a Nerchau, in Sassonia, vicino Lipsia. Proprio qui avevano iniziato sin da bambine a prendere parte al balletto dell'Opera. Nel 1952, a sedici anni, lasciano la Repubblica democratica tedesca e si stabiliscono nella Germania Ovest, a Duesseldorf, dove inizia la loro carriera che le porterà ad esibirsi in tutto il mondo con artisti come Frank Sinatra e Fred Astaire.

In Italia hanno avuto un successo clamoroso a partire dagli anni '60, in particolare sul piccolo schermo.

















