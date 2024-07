Trump a Milwaukee per la convention repubblicana: rafforzata la sicurezza

Sicurezza rafforzata a Milwaukee per la Convention Repubblicana, da oggi fino a giovedì quando si concluderà con la scontata ufficializzazione della candidatura di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Il tycoon già da ieri ha raggiunto la città del Wisconsin ed ha annunciato in un'intervista terrà 'un discorso completamente diverso' da quello che avrebbe pronunciato se non ci fosse stato l'attentato di Butler. 'È un'opportunità per unire il Paese. Mi è stata data questa possibilità', ha affermato. Non si spengono intanto le critiche al Secret Service accusato di aver dirottato risorse dal comizio di Donald Trump a Butler in Pennsylvania alla difesa della first lady Jill Biden che stava parlando nello stesso momento a Pittsburgh. Il Secret Service è anche accusato di aver preso sotto gamba la segnalazione della polizia sull'attentatore – che aveva esplosivi nell'auto e a casa - e che era stato visto aggirarsi nei pressi del comizio e segnalato come sospetto.