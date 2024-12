ESTERI Trump abolisce politiche transgender e vuole riprendere il canale di Panama Biden commuta la pena capitale in ergastolo a 37 detenuti nel braccio della morte

Donald Trump ha dichiarato che firmerà un ordine esecutivo per abolire le politiche transgender nelle scuole e nelle forze armate, imponendo il riconoscimento di soli due generi, "maschile e femminile". Durante un evento in Arizona, ha ribadito la necessità di riprendere il controllo del canale di Panama, definito strategico per il commercio e la sicurezza navale, dichiarando che il governo del piccolo paese del centro-america "dovrà accettare" questa richiesta. Trump ha inoltre escluso Elon Musk come futuro presidente degli Stati Uniti poiché non nato nel Paese, come richiesto dalla Costituzione. Nel frattempo, il presidente Joe Biden ha commutato le pene capitali di 37 detenuti nel braccio della morte, trasformandole in ergastoli senza libertà condizionale.

