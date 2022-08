USA Trump: "Agenti Fbi a Mar-a-Lago come ladri qualunque"

Trump: "Agenti Fbi a Mar-a-Lago come ladri qualunque".

"Il Dipartimento di Giustizia e l'Fbi hanno appena restituito i miei passaporti. Grazie! Sfortunatamente, quando hanno fatto irruzione a casa mia, a Mar-a-Lago, otto giorni fa, hanno semplicemente aperto le braccia e afferrato tutto ciò che vedevano, proprio come farebbero dei criminali comuni. Questo non dovrebbe accadere in America!". È l'attacco di Donald Trump sul suo social media Truth dopo che l'Fbi gli ha restituito i tre passaporti confiscati durante la perquisizione nella sua residenza in Florida. Due erano scaduti.

L'Fbi ha interrogato Pat Cipollone, avvocato della Casa Bianca sotto Donald Trump, e il suo vice Patrick Philbin, sui documenti classificati che l'ex presidente avrebbe portato con sé nella residenza di Mar-a-Lago dopo aver lasciato l'incarico. Lo scrive il New York Times. Philbin ha parlato con gli investigatori in primavera, mentre non è chiaro quando Cipollone è stato sentito.

