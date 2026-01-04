TV LIVE ·
Trump: "Agli Usa serve la Groenlandia per motivi di difesa"

4 gen 2026
Dopo l'operazione militare in Venezuela che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro, Donald Trump torna a parlare di Groenlandia. Gli Stati Uniti, sostiene il presidente Usa, ne hanno bisogno per motivi di difesa.

Dichiarazioni che si aggiungono al dibattito internazionale già in corso sul Venezuela. Nuove reazioni alla nomina, per decisione della Corte Suprema, della vicepresidente Delcy Rodriguez a presidente ad interim. Maduro, una volta trasportato negli Usa, è stato condotto insieme alla moglie al Metropolitan Detention Center, carcere federale di Brooklyn noto per aver ospitato, tra gli altri, El Chapo.

Se il Ministero della Difesa di Caracas riconosce il ruolo di Rodriguez e assicura una continuità democratica, gli Usa si scagliano contro la decisione. Il segretario di Stato Rubio parla di una presidenza non legittima. Se Rodriguez "non fa quello che è giusto - avverte il presidente Trump - pagherà un prezzo molto alto". 




