Trump al vertice Nato, scontro con Macron sui dazi

Trump, alla vigilia del vertice Nato, minaccia di mettere dazi sul 100% delle importazioni dalla Francia, pari a 2,4 miliardi di dollari, come rappresaglia per la digital tax sui big Usa del web. La Casa Bianca mette in guardia anche altri Paesi come l'Italia. A Londra, sede del vertice, Trump si confronta con Macron che respinge le accuse: 'La digital tax non prende di mira gli Usa'. Il presidente francese rilancia le sue critiche alla Nato restando fermo sulla sua 'morte cerebrale'. Mentre per Trump 'alcuni Paesi Nato non rispettano ancora gli impegni'.