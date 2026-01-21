Trump alza i toni: "Sulla Groenlandia non si torna indietro"

Il presidente Usa Trump torna a far tremare gli equilibri internazionali ribadendo l’intenzione di assumere il controllo della Groenlandia: “Non si torna indietro su questo obiettivo”, assicura e ancora una volta non esclude l’uso della forza. Alla vigilia del suo intervento al World Economic Forum di Davos, il Tycoon attacca duramente il presidente francese Macron per il rifiuto di entrare nel Board of Peace per Gaza, arrivando a minacciare dazi del 200% sui vini francesi. Il conto delle sue dichiarazioni sui mercati arriva subito: Wall Street e il dollaro crollano.

Dall’Europa una risposta netta: la presidente della Commissione Von der Leyen promette una reazione “inflessibile, unita e proporzionata”, ribadendo che la sovranità della Groenlandia “non è negoziabile” e annunciando massicci investimenti europei sull’isola. Macron intima all’Unione di difendere i propri interessi contro “bullismo e brutalità”. Intanto il timore diventa concreto e il primo ministro groenlandese invita la popolazione a prepararsi a una possibile invasione. Sullo sfondo, la Nato prova a mediare e Bruxelles valuta contromisure economiche contro Washington. Trump, dopo un guasto all’Air Force One che ne ha ritardato l'arrivo, è atteso a Davos.









