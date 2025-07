COMMERCIO Trump annuncia dati al 25 per cento su Giappone e Corea del Sud, Wall Street in calo

I dazi di Trump al centro della discussione internazionale. Il presidente americano parla di un 25 per cento sui prodotti dal Giappone e della Corea del Sud, dal 1 agosto. E lo fa pubblicando sul suo social Truth le lettere inviate ai due Paesi. "I nostri rapporti sono sfortunatamente tutt'altro che reciproci", scrive Trump, aggiungendo: "Se deciderete di aumentare i vostri dazi, noi aggiungeremo un altro 25 per cento". Intanto telefonata con la presidente della Commissione Ue, von der Leyen, proprio sui dazi. Un "buono scambio", dice un portavoce dell'Europa. Chiamate anche tra i leader europei in vista della scadenza del termine del 9 luglio fissato dagli Usa. Risultati negativi sui mercati. A Wall Street indici azionari in calo.

