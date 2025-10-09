ESTERI Trump annuncia l’accordo di pace tra Israele e Hamas: “Tutti gli ostaggi saranno liberati, finisce la guerra a Gaza” La prima fase del piano di pace prevede cessate il fuoco, ritiro parziale delle truppe israeliane e scambio di prigionieri. Netanyahu ringrazia Trump: “Un grande giorno per Israele”.

Trump annuncia l’accordo di pace tra Israele e Hamas: “Tutti gli ostaggi saranno liberati, finisce la guerra a Gaza”.

Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas hanno firmato la prima fase del piano di pace elaborato dagli Stati Uniti e presentato la scorsa settimana. In un messaggio pubblicato sul suo social Truth, l’ex presidente americano ha scritto: “Tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata. Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, per Israele e per gli Stati Uniti”.

La notizia è stata confermata dal ministero degli Esteri del Qatar, uno dei mediatori insieme a Egitto e Turchia, che ha parlato di un accordo “su tutte le disposizioni e i meccanismi di attuazione della prima fase”, destinata a portare alla fine della guerra, al rilascio degli ostaggi israeliani e dei detenuti palestinesi e all’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha definito “storico” l’accordo e ha annunciato che giovedì il governo si riunirà per approvarlo ufficialmente. “Con l’aiuto di Dio riporteremo tutti a casa – ha detto –. Ringrazio Trump per il suo impegno in questa sacra missione”. Fonti di Hamas hanno confermato che la firma avverrà in Egitto e che il cessate il fuoco comporterà il ritiro delle forze israeliane da gran parte di Gaza, eccetto Rafah.

Secondo i media israeliani, tutti gli ostaggi in vita saranno liberati sabato “in un solo momento”, senza cerimonie pubbliche. Le famiglie dei rapiti hanno accolto con sollievo la notizia, definendola “un passo significativo verso il ritorno di tutti i nostri cari”.

A Gaza, secondo media israeliani, centinaia di persone sono scese in strada per festeggiare la fine di una guerra che in due anni ha causato oltre 67mila vittime palestinesi.

Trump, atteso a breve in Medio Oriente per un intervento alla Knesset, ha ringraziato i mediatori e ha annunciato il coinvolgimento Usa nella ricostruzione di Gaza e nel mantenimento della pace. “Merita il Nobel per la pace”, ha commentato il presidente israeliano Herzog. Soddisfazione anche da Giorgia Meloni, che parla di “straordinaria notizia”, ed Erdogan, che elogia “la volontà politica di Trump”. L’Idf ha confermato di essersi preparata a ridislocare le truppe lungo nuove linee di schieramento. Il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pizzaballa, invita a guardare con speranza a “un cammino ancora lungo ma finalmente avviato verso la normalità”



