Trump annuncia lo stop ai raid: "Accordo con l'Iran ai massimi livelli"

Donald Trump ha annunciato di aver annullato gli attacchi contro l'Iran che, secondo quanto dichiarato dal presidente statunitense, erano previsti per la serata.

La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio pubblicato sul social Truth, nel quale il tycoon ha spiegato che le trattative con Teheran sarebbero state portate "ai massimi livelli della leadership iraniana" e approvate sia "a livello concettuale che nel dettaglio".

Secondo Trump, la firma dell'intesa potrebbe arrivare a breve, forse già nel fine settimana in Europa, alla vigilia del G7 di Evian, con il coinvolgimento del vicepresidente JD Vance.

Il presidente ha inoltre affermato che, una volta formalizzato l'accordo, sarà riaperto anche lo Stretto di Hormuz, mentre resta al momento in vigore il blocco navale statunitense nei confronti dei porti iraniani. Non sono però arrivate conferme ufficiali da Teheran. I media iraniani Tasnim e Fars, vicini ai pasdaran, hanno inizialmente smentito l'approvazione di un testo d'intesa con Washington, pur lasciando successivamente aperta la possibilità di un via libera da parte della leadership iraniana a una proposta che, secondo Fars, sarebbe stata avanzata dalla stessa Repubblica islamica.

Secondo il sito Axios, proprio la mediazione del Qatar avrebbe consentito di raggiungere un accordo di principio su alcuni dei principali nodi del negoziato, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, la gestione dello Stretto di Hormuz durante un cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare.

I mercati hanno reagito positivamente alle dichiarazioni di Trump: Wall Street ha chiuso in rialzo, mentre il prezzo del petrolio ha registrato un calo superiore al 3%. Resta tuttavia l'incertezza sull'esito finale dei negoziati e sull'eventuale approvazione definitiva da parte della Guida Suprema iraniana.







