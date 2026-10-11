Trump annuncia tregua energetica tra Russia e Ucraina. Zelensky: "Non mi hanno informato"

Il presidente Usa Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, con effetto immediato, ma da Kiev arriva una frenata: il presidente Zelensky afferma di non essere stato informato dell’intesa e chiede chiarimenti sui tempi. Si dice comunque pronto ad accettarla, a condizione che Mosca interrompa gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. Sullo sfondo, resta lo scontro politico con la Casa Bianca.
Trump sostiene che Kiev debba tornare al voto e accusa Zelensky di aver rifiutato in passato possibili accordi di pace. Il leader ucraino replica: “Spetta al popolo scegliere il proprio presidente” e apre alla possibilità di nuove elezioni solo in presenza di un cessate il fuoco di 60 giorni. Da Berlino, intanto, arriva il pieno sostegno a Kiev: per il ministro degli Esteri tedesco occorre aumentare la pressione sul presidente russo Putin affinché accetti di negoziare.