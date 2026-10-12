Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca non conferma

“Con effetto immediato, è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato. Non violatela” annunciava ieri Donald Trump sul suo social Truth.

Ma finora nessuna conferma da Mosca sulla volontà di accettare la tregua, mentre Zelenski risponde "È sempre più evidente che la Russia non è disposta ad accettare la tregua energetica proposta dagli Stati Uniti e intende proseguire i suoi attacchi aerei terroristici contro la nostra popolazione e le nostre comunità”

Secondo Axios, l’accordo prevede la cessazione da entrambe le parti degli attacchi alle raffinerie, a cui potrebbe seguire un'intesa per interrompere le azioni anche contro centrali elettriche e reti energetiche.

Sull'ipotesi, di una tregua energetica, si è espressa con favore l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas dicendo però: "Non abbiamo ancora visto se la Russia la rispetterà". Mentre l’Unione rafforza ulteriormente le sanzioni contro il complesso militare-industriale della Russia, e dichiara “questo non è il momento di allentare la pressione su Mosca. Oggi l'Europa ha mostrato un fronte unito”.

L’annuncio del presidente americano finora non ha fermato i raid russi contro le infrastrutture energetiche ucraine: nella notte Mosca ha colpito una centrale elettrica a Kiev, e sono seguiti attacchi contro altre infrastrutture energetiche nella regione di Kharkiv.

Intanto Donald Trump ha allentato le sanzioni nei confronti dei carburanti provenienti dalla Russia. Alla base di questa decisione, l’intenzione di ridurre la pressione sui prezzi del diesel che sta interessando gli USA. Ha difeso l'accordo con Mosca dicendo: "Ho fatto la scelta giusta per gli americani. Sempre America First".







