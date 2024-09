Trump attacca Kamala Harris dopo l'attentato: “È colpa della retorica dei Democratici”

Non usa giri di parole il leader Repubblicano in corsa per la Casa Bianca, Donald Trump, che dopo il nuovo tentativo di assassinio di ieri nei suoi confronti si scaglia contro gli avversari politici. In un'intervista a Fox News il tycoon afferma che l'attentatore, Ryan Routh, 58 anni, ha agito sull'onda di un linguaggio “altamente incendiario da parte dei democratici", nonostante Joe Biden e Kamala Harris avessero inviato immediati messaggi di sostegno all'ex presidente.

Biden intanto dichiara che il Secret Service "ha bisogno di più aiuti" e critica Elon Musk per il post, poi cancellato, in cui si chiedeva perché nessuno avesse mai cercato di uccidere Joe Biden e Kamala Harris. Nuovi particolari sull'attentatore: sui social tentava di reclutare soldati per la guerra in ucraina anche se la legione straniera di Kiev afferma che non ha mai fatto parte dell'unità militare in cui combattono i volontari stranieri.

Ferma condanna dell'attentato del presidente Zelensky: "Sono felice che Trump sia sano e salvo", scrive su X. Per il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: "Giocare con il fuoco ha le sue conseguenze". Secondo i funzionari dell'intelligence americana l'Iran starebbe pianificando di intensificare gli attacchi contro Trump e chi lo circonda. Intanto a due anni dalla morte dell'attivista Mahsa Amini oggi a Teheran il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha promesso che metterà in pratica controlli sulla polizia morale.