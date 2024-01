Trump avverte la Corte Suprema: se escluso dal voto scatenerà "il caos e la bolgia in tutta la nazione"

È una forte presa di posizione quella che l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei confronti della Corte Suprema: chiede di archiviare rapidamente e risolutamente la decisione del Colorado di estrometterlo dalle elezioni in quello stato. “Questi sforzi di squalifica elettorale – afferma – minacciano di escludere decine di milioni di elettori americani e di causare caos e scompiglio se altre Corti di Stato e funzionari decidano di accordarsi a questa scelta”.

La Corte Suprema del Colorado ha deciso di estromettere Trump dalle elezioni nello Stato accusandolo di insurrezione per gli ostacoli opposti alla certificazione delle ultime elezioni presidenziali, sulla base di un'interpretazione del 14° emendamento della Costituzione. Una decisione analoga è stata assunta dal procuratore generale del Maine, che però ha scelto di bloccare l’attuazione del provvedimento in attesa degli sviluppi in Colorado. Intanto l'altra candidata Repubblicana Nikki Haley risponde a Trump che l'attaccata "perché figlia di cittadini non statunitensi" e ne storpia il nome indiano. "Sono nata in South Carolina, quindi questo risolve la prima questione. Conosco bene Trump - prosegue – e quando comincia con gli insulti sui nomi vuol dire che è spaventato, mi percepisce come una minaccia".