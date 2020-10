USA 2020 Trump - Biden: toni più moderati nell'ultimo duello prima del voto

Trump - Biden: toni più moderati nell'ultimo duello prima del voto.

E' stato civile, meno teso del precedente l'ultimo faccia a faccia tra Trump e Biden prima delle elezioni del 3 novembre. Al presidente che assicura che "la pandemia sta andando via in Usa e il vaccino è in arrivo", lo sfidante dem ribatte che negli States la situazione è "peggio che in Europa". Biden respinge le accuse di corruzione e contrattacca: "Tu hai un conto in Cina e non hai reso noto le dichiarazioni dei redditi". Terreni di scontro anche la sanità, i rapporti con la Corea del Nord e la separazione delle famiglie dai bambini al confine col Messico. E per i telespettatori Usa il duello è stato vinto da Biden: il sondaggio istantaneo della Cnn gli dà il 53% delle preferenze contro il 39% a Trump. Oltre 47 milioni di americani, intanto, hanno già votato.



