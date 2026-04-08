Trump concede due settimane all’Iran: tregua legata all’apertura dello Stretto di Hormuz

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di estendere di due settimane la scadenza dell’ultimatum all’Iran, subordinando la sospensione dei bombardamenti all’apertura “completa, immediata e sicura” dello Stretto di Hormuz. La misura si inserisce in un quadro di tregua temporanea che, secondo fonti diplomatiche, dovrebbe creare le condizioni per l’avvio di negoziati diretti tra le parti. Il primo round di colloqui è previsto a Islamabad, con la partecipazione del vicepresidente statunitense JD Vance e degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner.

La tregua, sostenuta dal Pakistan e favorita anche da un intervento diplomatico della Cina, è stata accolta con cautela dalla comunità internazionale. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che il cessate il fuoco dovrebbe essere “immediato e ovunque”, includendo diversi teatri regionali. Tuttavia, nelle ore successive all’annuncio, sono stati segnalati nuovi lanci di missili da parte dell’Iran verso Paesi del Golfo e Israele, mentre in Bahrein sono risuonate le sirene d’allarme, segno della fragilità dell’intesa.

Le Nazioni Unite hanno espresso sostegno alla tregua. Il segretario generale dell'ONU António Guterres ha invitato tutte le parti a rispettare gli obblighi previsti dal diritto internazionale e a utilizzare la finestra negoziale per costruire una soluzione duratura al conflitto. Parallelamente, l’Unione europea si muove sul piano diplomatico: l’alto rappresentante Kaja Kallas è attesa in Arabia Saudita per colloqui con i principali attori regionali, con l’obiettivo di individuare vie d’uscita negoziali.

Israele ha dichiarato il proprio sostegno alla tregua temporanea, pur mantenendo alcune riserve. In una nota ufficiale, l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha confermato l’adesione alla sospensione delle operazioni contro l’Iran, a condizione che cessino gli attacchi e venga garantita la sicurezza regionale. Resta escluso dal cessate il fuoco il fronte libanese.

Sul piano economico, l’annuncio della tregua ha avuto effetti immediati sui mercati: il prezzo del petrolio ha registrato un forte calo a New York, riflettendo le aspettative di una riduzione delle tensioni nello snodo strategico di Hormuz. Il Wti con consegna a maggio passa di mano a 95,67 dollari con una flessione del 15,30% mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 93,93 dollari al barile con una riduzione del 14,03%. Secondo indiscrezioni, il piano negoziale potrebbe includere anche la possibilità per Iran e Oman di imporre pedaggi alle navi in transito, con l’obiettivo di finanziare la ricostruzione.

Da Washington, la Casa Bianca ha definito l’intesa una “vittoria” per gli Stati Uniti, sostenendo che gli obiettivi militari sono stati raggiunti in tempi più brevi del previsto. Lo stesso Trump ha parlato di successo “totale”, affermando che anche la questione del programma nucleare iraniano sarà risolta nell’ambito dei negoziati.











