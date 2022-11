USA Trump contro esito voto in Arizona, 'serve nuova elezione' Mark Kelly ha battuto il candidato Maga, Blake Masters.

Trump contro esito voto in Arizona, 'serve nuova elezione'.

"Idioti e probabilmente corrotti funzionari hanno perso il controllo delle elezioni in Arizona. Una nuova elezione deve essere convocata immediatamente". Lo afferma Donald Trump su Truth dopo la vittoria dell'ex astronauta Mark Kelly in Arizona. Kelly ha battuto il candidato Maga Blake Masters, appoggiato da Trump, conquistando un importante seggio in Senato per i democratici.

