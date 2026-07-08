Trump: 'Deluso dalla Nato, Meloni mi piace ma non ci ha aiutato'. La premier: 'Rapporti cordiali' Oggi il vertice dell'Alleanza con il faccia a faccia atteso tra Trump e Zelensky

Trump: 'Deluso dalla Nato, Meloni mi piace ma non ci ha aiutato'. La premier: 'Rapporti cordiali'.

Donald Trump è atterrato ad Ankara a bordo del nuovo Air Force One con la livrea striata d'oro, ma il clima distensivo atteso alla vigilia del vertice Nato è durato pochissimo. Dal palazzo presidenziale turco il presidente americano ha ripreso ad attaccare gli alleati, dichiarando di essere "deluso dalla Nato" per il mancato sostegno sull'Iran.

Nel mirino sono tornati Francia, Germania, Italia e Regno Unito, accusati di non aver aiutato gli Stati Uniti. Trump ha inoltre ribadito che potrebbe spostare le truppe americane dall'Europa, pur senza prendere una posizione definitiva, ed è tornato a sostenere che la Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti.

L'unica apertura è stata riservata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, definita "una brava persona". Secondo Trump, però, la premier italiana avrebbe commesso un "errore" rifiutando di coinvolgere l'Italia nelle iniziative statunitensi sullo Stretto di Hormuz e sull'Iran, una scelta che avrebbe raffreddato i rapporti tra i due Paesi.

La serata si è poi spostata su una cena a porte chiuse con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il segretario generale della Nato Mark Rutte e i principali leader europei, tra cui Meloni, Friedrich Merz, Emmanuel Macron e Keir Starmer. Un incontro con poche indiscrezioni, pensato per favorire un clima più disteso prima dell'apertura ufficiale dei lavori.Nel frattempo Rutte ha ricordato i progressi degli alleati nell'aumento delle spese per la difesa, sottolineando che tutti i Paesi dell'Alleanza, ad eccezione della Slovenia, hanno ormai raggiunto almeno il 2% del Pil destinato alla difesa "core", mentre molti hanno già superato questa soglia.

Trump ha anche ribadito che senza Erdogan probabilmente non avrebbe partecipato al vertice. Il presidente turco punta ora a ottenere il rientro della Turchia nel programma F-35 e la vendita dei motori americani per il caccia Kaan, richieste osteggiate da Israele. "La Turchia è più leale di altri Paesi", ha affermato il presidente americano.

Ora l'attenzione è rivolta alla giornata di oggi, quando inizierà il vertice Nato. Tra i momenti più attesi c'è anche il previsto incontro tra Trump e Volodymyr Zelensky. Il presidente americano ha detto di ritenere che sia Zelensky sia Vladimir Putin vogliano raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra in Ucraina, pur riconoscendo che il negoziato continua a richiedere molto tempo.

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