Trump "deluso dalla Russia", "Putin smetta di sparare e tratti"

Donald Trump dichiara di essere deluso dalla Russia e invita Vladimir Putin a cessare il fuoco e a negoziare un accordo. Dopo l’incontro con Volodymyr Zelensky a San Pietro, Trump riferisce che il presidente ucraino appare più disposto al dialogo e ha chiesto nuovi aiuti militari. Trump risponde affermativamente a chi gli chiede se Zelensky sia pronto a trattare sulla Crimea, definita "ceduta anni fa senza sparare un colpo". Al rientro da Roma il presidente degli Stati Uniti si era lasciato andare ad un'insolita sfuriata nei confronti di Putin, accusandolo di "prendere in giro" gli sforzi di pace con i suoi raid sui civili, e minacciando nuove sanzioni.

Mentre negli Stati Uniti cresce la pressione per arrivare a concessioni reciproche entro una settimana, Kiev rinnova gli appelli per ottenere una tregua. Il Cremlino sottolinea convergenze con Washington, a partire dall'idea che la Crimea sia russa e che Kiev non potrà mai entrare nella Nato ,e accusa europei e ucraini di ostacolare il negoziato.