Trump di nuovo sotto impeachment, 10 repubblicani lo mollano

Trump di nuovo sotto impeachment, 10 repubblicani lo mollano.

Primo presidente per la seconda volta sotto impeachment dalla Camera americana, Donald Trump scarica tardivamente i rivoltosi condannando in un video le violenze al Congresso. Ma non accenna alle accuse che gli sono rivolte di incitamento all'insurrezione. Nel voto per l'impeachment, ai 222 democratici si sono uniti 10 repubblicani su 211.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: