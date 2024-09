Trump e Harris: a Filadelfia il confronto televisivo per la corsa alla Casa Bianca

A Filadelfia il primo e forse unico duello televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump. Tanti i temi toccati: dall'economia all'Ucraina e la guerra a Gaza passando per il diritto all'aborto, l'immigrazione e l'Afghanistan. "Non sono né Biden né Trump, sono la leader di una nuova generazione", ha dichiarato la vice presidente che ha stretto la mano al rivale prima del dibattito. Poi l'accusa di "aver venduto gli Stati Uniti alla Cina" con la sua politica dei chips e di essere amico di dittatori come Vladimir Putin e Kim Jong Un che "fanno il tifo per lui perché lo possono manipolare".

The Donald ribatte: è una "marxista che ha distrutto il paese con politiche folli" e "anti-Israele che distruggerà il Paese entro due anni dal suo insediamento". Alla fine del dibattito, Kamala Harris incassa l'endorsement di Taylor Swift, che attacca anche Trump per aver usato l'Ia facendo credere che la star lo appoggiasse. E ora la campagna di Harris intenderebbe proporre un altro dibattito.