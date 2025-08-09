VERTICE UFFICIALE Trump e Putin si incontreranno il 15 agosto in Alaska. Zelensky: "Non regaleremo la nostra terra" Secondo il Wall Street Journal, Putin avrebbe presentato all’amministrazione Trump una proposta di cessate il fuoco che includerebbe importanti concessioni territoriali da parte di Kiev

Il 15 agosto in Alaska si terrà il primo incontro ufficiale tra Donald Trump e Vladimir Putin dal ritorno dell’ex presidente statunitense alla Casa Bianca. L’annuncio arriva direttamente da Trump sul suo social Truth, definendo il vertice “attesissimo”.

La sede scelta ha anche un valore simbolico: l’Alaska, territorio acquistato dagli Stati Uniti dalla Russia nel 1867, sarà teatro del ritorno di Putin negli Usa dopo quasi dieci anni, l’ultima volta nel settembre 2015. L’ultimo faccia a faccia con un presidente americano risale invece al 2021, a Ginevra, con Joe Biden, poco prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Nel frattempo, secondo quanto riportato da Axios, funzionari americani, ucraini e di diversi Paesi europei si incontreranno nel fine settimana nel Regno Unito per cercare di definire una posizione comune in vista del vertice. Sul tavolo, secondo indiscrezioni, anche un’ipotesi di tregua che vedrebbe Crimea e Donbass passare sotto il controllo russo.

Il Cremlino, per bocca del consigliere presidenziale Yuri Ushakov, fa sapere che dopo l’Alaska “il prossimo incontro dovrebbe tenersi in territorio russo” e che l’invito a Trump è già stato esteso. Ushakov ha definito “logica” la scelta dell’Alaska, ricordando che “Russia e Stati Uniti sono vicini di casa, separati solo dallo Stretto di Bering”.

A stretto giro, è arrivata la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che su Telegram ha ribadito la posizione ferma di Kiev: “Gli ucraini difendono ciò che è loro. Ovviamente, non daremo alla Russia nessuna ricompensa per quello che ha fatto. La risposta alla questione territoriale ucraina è già nella Costituzione dell’Ucraina… Gli ucraini non regaleranno la loro terra all'occupante”. Secondo il Wall Street Journal, Putin avrebbe presentato all’amministrazione Trump una proposta di cessate il fuoco che includerebbe importanti concessioni territoriali da parte di Kiev e un impegno per il riconoscimento internazionale delle rivendicazioni russe.

Zelensky ha aggiunto: “L’Ucraina è pronta a prendere decisioni concrete che possano portare alla pace. Qualsiasi decisione contro di noi, qualsiasi decisione che escluda l’Ucraina, è allo stesso tempo una decisione contro la pace e non porterà a nulla. Sono decisioni morte, non funzioneranno mai. E noi tutti abbiamo bisogno di una pace reale, viva, che le persone rispettino”. Il presidente ucraino ha quindi criticato l’annuncio dell’incontro tra Trump e Putin senza la presenza di Kiev, sottolineando che la pace in Ucraina non può essere negoziata sopra la testa del popolo ucraino.

