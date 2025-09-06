Trump firma l'ordine esecutivo sui dazi

Dopo settimane di stallo è arrivato l'ordine esecutivo per l'attuazione della dichiarazione congiunta Ue-Usa sui rapporti commerciali. Ad annunciarlo via social proprio il commissario europeo al Commercio Sefcovic: “Accolgo con favore l'ordine esecutivo degli Stati Uniti come un passo cruciale nell'attuazione della dichiarazione congiunta Ue-Usa – scrive - apre la strada alla riduzione delle tariffe su auto e componenti al 15% e garantisce importanti esenzioni dal limite del 15%. Onorando congiuntamente gli impegni - conclude possiamo apportare benefici duraturi a entrambe le parti”.

Sembra quindi che la guerra commerciale stia arrivando a una tregua, cosa che invece è ancora lontana nei principali scenari sul campo. In Medioriente Israele prosegue senza sosta il suo piano di avanzata nella Striscia. Bombardato un altro grattacielo “utilizzato da Hamas” nel quartiere di Sheikh Radwan, a Gaza City. Il raid è stato compiuto dopo che l'Idf aveva diramato un avviso di evacuazione ai residenti della città e uno specifico anche per quel particolare edificio. Secondo il portavoce dell'esercito “i terroristi di Hamas”, cosi definiti, avevano installato apparecchiature di raccolta dati nella torre e allestito postazioni di osservazione per monitorare la posizione delle forze israeliane nella zona. Per l'agenzia palestinese Wafa, che cita fonti mediche, sono almeno 21 i morti negli attacchi dall'alba, di cui 13 a Gaza City. Bilancio ancora più pesante considerando gli oltre 50 civili uccisi nella giornata di ieri, tra cui sette bambini.







