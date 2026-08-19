ESTREMO ORIENTE Trump frena le manovre con la Corea del Sud: esercitazione accorciata e attività ridotte Il presidente americano dispone il taglio delle manovre congiunte e ne anticipa la conclusione come gesto di distensione verso Pyongyang. Washington: preservati gli obiettivi addestrativi. Intanto Trump starebbe lavorando ad un incontro con Kim Jong-un

Trump frena le manovre con la Corea del Sud: esercitazione accorciata e attività ridotte.

Il Pentagono ha dichiarato che le modifiche apportate all'esercitazione militare congiunte in corso tra Usa e Corea del Sud non comprometteranno gli obiettivi addestrativi prefissati, preservando al contempo la "prontezza essenziale" degli alleati. Su direttiva del presidente americano Donald Trump, l'esercitazione 'Ulchi Freedom Shield' si concluderà venerdì, con una settimana di anticipo rispetto al programma: sono state inoltre ridotte le attività di addestramento sul campo, con la cancellazione o la conversione in simulazioni di alcuni eventi specifici, ha reso noto il Dipartimento della Difesa in una nota.

"In base alle direttive del presidente e del segretario alla Difesa, il Dipartimento ha ridotto sostanzialmente l'esercitazione Ulchi Freedom Shield, pur proseguendo le attività addestrative volte a potenziare le capacità tattiche", si legge nella nota. "Tali adeguamenti preservano la prontezza essenziale e gli obiettivi addestrativi. Non vi sarà alcuna riduzione della qualità degli obiettivi addestrativi statunitensi".

Domenica, in un post su Truth, Trump aveva dichiarato di aver dato istruzioni ad Hegseth di ridurre le esercitazioni congiunte, osservando che tali manovre non sono solo "costose", ma inviano anche un segnale "totalmente inappropriato e ostile" alla Corea del Nord. La direttiva è stata interpretata come un gesto di distensione verso Pyongyang, dopo che Trump ha più volte espresso la propria disponibilità al dialogo con il leader nordcoreano Kim Jong-un, con cui ha "un buon rapporto".

Intanto secondo il Wall Street Journal il presidente americano Donald Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un, già per questo autunno. Secondo quanto riferito da funzionari Usa l'obiettivo è rilanciare l'ambiziosa iniziativa diplomatica del suo primo mandato per convincere Kim ad abbandonare il programma di armi nucleari del suo Paese. Trump ha discusso in privato la possibilità di colloqui di persona con il leader nordcoreano durante il suo prossimo viaggio in Asia: l'incontro potrebbe avvenire a novembre, in occasione del vertice Apec di Shenzhen, in Cina.

L'ultimo incontro tra Trump e Kim risale al 30 giugno 2019, al villaggio della tregua di Panmunjom, lungo la zona demilitarizzata che al 38/mo parallelo separa le due Coree. In quell'occasione, Trump varcò brevemente il confine entrando in territorio nordcoreano, diventando il primo presidente statunitense in carica a compiere un simile gesto. L'incontro seguì i due vertici ufficiali tenutisi a Singapore a giugno del 2018 e ad Hanoi, in Vietnam, a febbraio del 2019.

Tuttavia, nessuno di questi incontri portò ad accordi duraturi, inclusa la denuclearizzazione della Corea del Nord. Pyongyang, al contrario, ha continuato a espandere il proprio arsenale nucleare, presentandola come la migliore deterrenza contro "attacchi ostili".

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